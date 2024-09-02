Байден обвинил Нетаньяху в недостаточной работе над сделкой по Газе

Байден: Нетаньяху делает недостаточно для заключения сделки по Газе

Президент США Джо Байден заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху делает недостаточно, чтобы достичь заключения сделки по прекращению огня в секторе Газа и освобождению заложников. Об этом сообщает Reuters.

По словам американского лидера, сделка Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС скоро может быть достигнута. При этом он добавил, что израильский премьер вкладывает недостаточно усилий в обеспечение этого соглашения.

Ранее в Израиле обвинили власти страны в «торпедировании» сделки по освобождению пленных и заложников.

1 сентября Нетаньяху заявил, что движение ХАМАС показало свое нежелание прекращения огня в Газе, лишив жизни шестерых заложников.