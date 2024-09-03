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14:01, 3 сентября 2024Путешествия

Стала известна судьба задержанных за ловлю ящериц российских подростков в Азии

Задержанных за ловлю ящериц российских подростков выпустили из СИЗО на Шри-Ланке

Фото: James Wainscoat / Unsplash

Российских подростков, задержанных за ловлю ящериц на Шри-Ланке, выпустили из СИЗО. Судьбу соотечественников раскрыл Telegram-канал Shot.

Уточняется, что изменить меру пресечения 17-летнему Савелию и 21-летнему Николаю удалось благодаря усилиям правозащитников. Туристов отпустили под поручительство. На время судебных разбирательств они будут находиться в отеле и периодически отмечаться в полиции, покидать эту азиатскую страну до окончания следствия и решения суда им запрещено. По данным источника, туристам грозит до 20 лет заключения.

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Telegram-каналу стало известно, что молодых людей обвиняют в похищении 187 ящериц и муравьев и попытке вывезти их в Россию. Вице-президент центра поддержки соотечественников за рубежом Иван Мельников рассказал журналистам, что несовершеннолетнего Савелия допрашивали без присутствия родителей. Кроме того, россиянам не предоставили ни переводчика, ни адвоката.

Информация о том, что двух подростков из России задержали на Шри-Ланке по подозрению в незаконной ловле ящериц, появилась 2 сентября. Они были помещены в СИЗО без решения суда.

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      Алина Черненко
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