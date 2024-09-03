Стало известно о необходимости переосмысления российской ПВО

На фоне вызовов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскую противовоздушную оборону (ПВО) нужно переосмыслить. Об этом газете «Известия» стало известно от экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева.
По его словам, небольшие малоскоростные низколетящие беспилотники можно перепутать с птицами. «Но важно отметить, что наши системы ПВО всегда отражают основные удары, и ущерб наносится минимальный и некритичный российским объектам. Особенно если сравнить его с тем ущербом, который мы наносим противнику. Поэтому наши подразделения ПВО свою роль выполняют, но сама система требует переосмысления», — заявил экс-главком.
По оценке эксперта, российской ПВО необходимо переходить на автоматизированное управление, а также интенсивнее взаимодействовать с радиоэлектронной борьбой, радиоэлектронным подавлением и средствами поражения. Специалист не исключил возможность использования против дронов лазерного оружия и отметил необходимость смены тактики в борьбе с дронами.
В августе Бижев в беседе с «Известиями» заявил, что ПВО Украины работает без общей системы и централизованного управления, поэтому она пропускает удары.