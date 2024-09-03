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12:03, 3 сентября 2024Наука и техника

Стало известно о необходимости переосмысления российской ПВО

Айтеч Бижев: на фоне вызовов со стороны ВСУ российскую ПВО нужно переосмыслить
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

На фоне вызовов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскую противовоздушную оборону (ПВО) нужно переосмыслить. Об этом газете «Известия» стало известно от экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта запаса Айтеча Бижева.

По его словам, небольшие малоскоростные низколетящие беспилотники можно перепутать с птицами. «Но важно отметить, что наши системы ПВО всегда отражают основные удары, и ущерб наносится минимальный и некритичный российским объектам. Особенно если сравнить его с тем ущербом, который мы наносим противнику. Поэтому наши подразделения ПВО свою роль выполняют, но сама система требует переосмысления», — заявил экс-главком.

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По оценке эксперта, российской ПВО необходимо переходить на автоматизированное управление, а также интенсивнее взаимодействовать с радиоэлектронной борьбой, радиоэлектронным подавлением и средствами поражения. Специалист не исключил возможность использования против дронов лазерного оружия и отметил необходимость смены тактики в борьбе с дронами.

В августе Бижев в беседе с «Известиями» заявил, что ПВО Украины работает без общей системы и централизованного управления, поэтому она пропускает удары.

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      Иван Потапов
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