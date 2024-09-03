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08:39, 3 сентября 2024Бывший СССР

Стало известно о попадании российской авиабомбы по солдатам ВСУ в Харьковской области

Марочко: российские военные авиабомбой уничтожили более 30 солдат ВСУ в Купянске

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные нанесли удар авиабомбой по пункту временного размещения солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Купянске Харьковской области. Об этом сообщил подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

Он отметил, что в результате авиаудара Вооруженные силы России уничтожили более 30 украинских военных. По словам Марочко, пункт размещения был расположен в одном из административных зданий города.

«Для эффективного поражения гражданского объекта, использовавшегося в военных целях, ВКС (Воздушно-космическими силами — прим. «Ленты.ру») РФ было нанесено огневое поражение при помощи КАБ (корректируемой авиационной бомбы — прим. «Ленты.ру»). Здание и находящиеся в нем боевики были полностью уничтожены», — рассказал он.

Ранее глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Киев отказывается от участия в обмене гражданского населения и пророссийских активистов. Чиновник также выразил надежду, что регион перейдет под контроль Российской армии, что позволит разговаривать на условиях Москвы.

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      Александр Курбатов
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