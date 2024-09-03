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08:24, 3 сентября 2024Бывший СССР

Киев обвинили в нежелании участвовать в обмене гражданского населения

Ганчев: Киев отказывается участвовать в обмене гражданских и активистов

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Киев отказывается участвовать в обмене гражданского населения, в том числе задержанных пророссийских активистов. Об этом сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«В украинских СМИ они говорят о том, что они готовы на эти обмены. Но в реальности мы видим, что идет полная блокировка этих процессов. То есть никто не идет ни на какие контакты… далеко не каждый гражданский человек, наш (находящийся в заключении на Украинеприм. «Ленты.ру»), может сейчас претендовать на этот обмен», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что Киев пытается диктовать свои условия на всех переговорах об обмене. Он также выразил надежду на переход Харьковской области под контроль России, что позволит разговаривать на условиях Москвы.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко рассказал, что в Вооруженных силах Украины отмечают кратный рост штурмовых действий российской армии в Харьковской области. Он добавил, что штурмовые действия войск РФ поддерживает как артиллерия, так и воздушно-космические силы.

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      Александр Курбатов
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