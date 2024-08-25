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09:04, 25 августа 2024Бывший СССР

Командир «Азова» раскритиковал власти Украины из-за обмена пленными

Прокопенко: обмен пленными ВСУ стал лишь «медийной победой» ко Дню независимости

Фото: РИА Новости

Обмен военнопленными между Москвой и Киевом стал для Украины лишь «медийной победой», которую нужно было получить ко Дню независимости страны. Решение властей согласиться на эту процедуру раскритиковал командир бригады «Азов» Денис Прокопенко (признан террористической организацией и запрещен в РФ) в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По его словам, среди возвращенных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) не оказалось «азовцев», которые были взяты в плен в Мариуполе. Прокопенко полагает, что, если бы не спешка в преддверии праздника, украинское правительство не согласилось бы на такие условия обмена.

«Несмотря на то, что пленные россияне сами просили обменять их на азовцев. Несмотря на то, что украинская переговорная группа имела колоссальный рычаг влияния при этом обмене, выступая с позиции силы. Всем этим не воспользовались. Драгоценный шанс и время упущены. Чего стоят все сказанные сегодня пафосные слова», — написал командир «Азова».

Ранее Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова подтвердила возвращение из украинского плена 115 бойцов срочной службы, захваченных в Курской области. Отмечается, что военнослужащим предстоит пройти реабилитацию.

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      Александра Синицына
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