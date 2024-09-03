Стало известно об угрозах экс-министра спорта Дагестана сотрудникам в рамках дела

Экс-министр спорта Дагестана Магомедов угрожал сотрудникам в рамках своего дела

Бывший министр физической культуры и спорта Дагестана Магомед Магомедов, арестованный по обвинению в ряде преступлений, угрожал сотрудникам министерства в рамках своего уголовного дела. Об этом стало известно РИА Новости из судебных документов, которые есть в распоряжении агентства.

По его данным, Магомедов, несмотря на увольнение с должности министра, сохранил свое влияние на членов преступной группировки, которые остались работать в министерстве, и давал им различные указания. Так, экс-министр угрожал сотрудникам, если те не будет повиноваться ему, и приказывал фальсифицировать документы, чтобы проработать совместную линию защиты.

Бывший глава Кизилюрта и бывший министр спорта Дагестана был задержан осенью 2023 года в рамках расследования дела о растрате в особо крупном размере. Помимо этого, Магомедову вменяется содействие террористической деятельности с использованием служебного положения, расправа над двумя и более людьми общеопасным способом группой лиц и бандитизм с использованием служебного положения.

