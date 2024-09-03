Стало известно об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение на 3 и 4 сентября

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Стало известно, что 3 и 4 сентября на полуострове местами ожидаются сильные ливни, грозы, град и шквалистый ветер, порывы которого могут достигать 25 метров в секунду.

Сотрудники МЧС напомнили, что в данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики и ЖКХ. В связи с этим спасатели призвали граждан соблюдать меры безопасности.

Также возможно подтопление территорий, увеличение количества ДТП, нарушение транспортного сообщения и затруднение движения автомобилей на дорогах, затяжных спусках и подъемах, опасных поворотах и горных перевалах.

Ранее штормовое предупреждение объявили на территории Краснодарского края. По данным МЧС, 3 сентября местами в юго-восточных, северо-восточных, северо-западных и центральных районах Кубани (исключая муниципальное образование город Краснодар) ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.