Ставшего знаменитостью редчайшего оранжевого омара выпустили в океан

Пойманному в США редчайшему оранжевому омару дали кличку и выпустили в океан

В США выпустили в океан редчайшего оранжевого омара, который получил кличку Клементина. Об этом пишет People.

Уникальное животное обнаружили сотрудники супермаркета Long Island Stop & Shop в городе Саутгемптон, штат Нью-Йорк. Оно прибыло туда с партией морепродуктов, пойманной местными рыбаками в начале июля. Необычному омару дали кличку Клементина. Он быстро стал главной знаменитостью магазина. Сотрудники поселили животное в отдельный аквариум и подкармливали креветками.

Когда местный океанариум отказался приютить животное, вмешалась зоозащитная организация Humane Long Island. Она взялась за реабилитацию Клементины. В частности, омара посадили в специальный бассейн с холодной соленой водой, чтобы он снова привык к ней.

28 августа Клементину выпустили в естественную среду обитания. Сотрудники Humane Long Island рассказали, что некоторое время омар оставался возле того места в проливе Лонг-Айленд, где его отпустили, а потом «исчез в глубинах океана».

Считается, что оранжевый цвет панциря встречается у одного из 30 миллионов омаров, однако в последнее время в США их начали ловить довольно часто, что заинтересовало исследователей. Ученые полагают, что ракообразные нехарактерного цвета рождаются из-за генетической мутации. Незаурядный оттенок делает омаров более привлекательными для хищников, поэтому они редко выживают в дикой природе.

Ранее сообщалось, что рыбак из Великобритании дважды за несколько месяцев выловил редчайшего омара синего цвета и отпустил в море. Впервые уникальное животное попало в ловушку Стюарта Брауна в начале года.