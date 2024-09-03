Стеснительным россиянам подсказали простой способ найти пару

«VK Знакомства» представили студентам возможность выбирать анкеты из своего вуза

Сервис «VK Знакомства» поможет стеснительным студентам найти пару. В приложении учащиеся смогут выбирать анкеты людей из своего вуза. Их можно будет найти в подборке «Учатся вместе с вами», говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Уточняется, что новая возможность будет доступна пользователям в возрасте от 18 до 25 лет. Как правило, именно в этот период они учатся на бакалавриате и магистратуре, а также наиболее активны в дейтинге.

«Многие студенты стесняются подойти и познакомиться с понравившимся человеком, а часто именно общение в студенческие годы становится поворотным и важным жизненным этапом. Люди, объединенные расписанием, пересекающимися парами и преподавателями, совместными вызовами и воспоминаниями об аудиториях вуза, наверняка смогут найти общие темы для разговора. Мы сделали для них раздел в приложении, упрощающий начало знакомства», — рассказал директор «VK Знакомств» Игорь Кузнецов.

В начале августа сообщалось, что «VK Знакомства» установили новые рекорды по аудитории и активности — ежедневно 800 тысяч пользователей стали образовывать миллион мэтчей.

