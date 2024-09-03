Популярного блогера решили засудить за призывы участвовать в опасном челлендже

На испанского блогера Охеду подадут в суд за призывы участвовать в челлендже

Власти испанского города Аликанте решили подать в суд на популярного блогера Нила Охеду, призывавшего пользователей сети участвовать в опасном челлендже. Об этом сообщает газета The Times.

Охеда предлагал подписчикам инсценировать утопление перед спасателями на пляжах Аликанте. «Найдите профессионального спасателя, встаньте перед ним и начните вести себя так, будто вы тонете в воде, но при при этом находитесь на суше», — обратился он к пользователям.

Представитель властей Аликанте заявил, что челлендж блогера привел к хаосу на пляжах, потому что некоторые участники начали изображать, будто они тонут в воде, а не на песке. Отмечается, что в день, когда подписчики блогера инсценировали утопление, жителей города предупреждали о потенциально опасных волнах и ветре.

В ближайшее время Охеда предстанет перед судом. Как утверждают юристы властей Аликанте, он организовал мероприятие, которое поставило под угрозу общественную безопасность. Блогеру может грозить штраф или тюремное заключение на срок до одного года.

Нил Охеда — популярный испанский блогер. На его YouTubе-канал, где он устраивает различные челленджи, подписано 4,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогер из Индии показал, как он съел блюдо из павлина, и попал в тюрьму. Ролик вызвал негативную реакцию в сети, поскольку павлин является национальной птицей Индии.