Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:42, 3 сентября 2024Интернет и СМИ

Популярного блогера решили засудить за призывы участвовать в опасном челлендже

На испанского блогера Охеду подадут в суд за призывы участвовать в челлендже

Фото: RaÃºL Terrel / Globallookpress.com

Власти испанского города Аликанте решили подать в суд на популярного блогера Нила Охеду, призывавшего пользователей сети участвовать в опасном челлендже. Об этом сообщает газета The Times.

Охеда предлагал подписчикам инсценировать утопление перед спасателями на пляжах Аликанте. «Найдите профессионального спасателя, встаньте перед ним и начните вести себя так, будто вы тонете в воде, но при при этом находитесь на суше», — обратился он к пользователям.

Представитель властей Аликанте заявил, что челлендж блогера привел к хаосу на пляжах, потому что некоторые участники начали изображать, будто они тонут в воде, а не на песке. Отмечается, что в день, когда подписчики блогера инсценировали утопление, жителей города предупреждали о потенциально опасных волнах и ветре.

Материалы по теме:
«Ты гений!» Простой парень притворился, что ведет суперпопулярные стримы. Как все ему поверили и он правда стал звездой
«Ты гений!»Простой парень притворился, что ведет суперпопулярные стримы. Как все ему поверили и он правда стал звездой
14 апреля 2024
«Мир нуждается в нем» Как американец снял несколько видео на YouTube и стал настоящим отцом для миллионов людей
«Мир нуждается в нем»Как американец снял несколько видео на YouTube и стал настоящим отцом для миллионов людей
28 июня 2024

В ближайшее время Охеда предстанет перед судом. Как утверждают юристы властей Аликанте, он организовал мероприятие, которое поставило под угрозу общественную безопасность. Блогеру может грозить штраф или тюремное заключение на срок до одного года.

Нил Охеда — популярный испанский блогер. На его YouTubе-канал, где он устраивает различные челленджи, подписано 4,4 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогер из Индии показал, как он съел блюдо из павлина, и попал в тюрьму. Ролик вызвал негативную реакцию в сети, поскольку павлин является национальной птицей Индии.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский прокомментировал удар по Полтаве

      Россиян напугали осенними аллергенами

      Бастрыкин назвал причину роста миграционной преступности в России

      Москвичам назвали срок окончания сентябрьской жары

      Россиянам рассказали о погоде в сентябре

      Россияне резко заинтересовались турами в одну страну бывшего СССР

      Россиянам назвали поводы для торга при покупке квартиры

      Раскрыт крупнейший покупатель российской пшеницы

      Звезда «Слова пацана» сыграет главную роль в «Алисе в стране чудес»

      Жителям Подмосковья пообещали изморось

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше