На Украине увольнение главы «Укрэнерго» назвали политическим

«Укрэнерго»: увольнение главы компании Кудрицкого является политическим

Увольнение главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого является политически мотивированным. Об этом говорится в совместном заявлении топ-менеджеров Даниеля Доббени и Педера Андреасена, опубликованном в официальном Telegram-канале компании.

Они объявили об уходе из компании из-за увольнения Кудрицкого, назвав это решение «политически мотивированным».

Доббени и Андреасен также добавили, что ощущали политическое давление и наблюдали постоянные попытки назначить в компанию «людей, профессиональные качества которых вызывали сомнения».

В конце заявления они поблагодарили компанию за профессионализм и смелость в обеспечении стабильной работы энергосистемы Украины.

Ранее 3 сентября украинская версия журнала Forbes сообщила со ссылкой на источники, что Кудрицкий был уволен с должности главы «Укрэнерго» за ненадлежащую защиту энергообъектов после обстрела 26 августа.