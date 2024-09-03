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15:11, 3 сентября 2024Бывший СССР

На Украине уволили главу «Укрэнерго» за ненадлежащую защиту энергообъектов

Forbes: главу «Укрэнерго» Кудрицкого уволили за плохую защиту энергообъектов

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава украинской энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий уволен за ненадлежащую защиту энергообъектов. Об этом сообщает украинская версия журнала Forbes Ukraine со ссылкой на источники.

Причиной увольнения стал обстрел украинских энергетических подстанций 26 августа. Следствием стали масштабные отключения энергии, в частности в столице.

По данным издания, Кудрицкий сам созвал заседание наблюдательного совета, чтобы доложить о результатах своей работы за четыре года. Наблюдательный совет мог либо принять отчет во внимание, либо инициировать увольнение.

Ранее Евросоюз призывал Киев повременить с увольнением главы «Укрэнерго». Письмо в адрес премьера Украины Дениса Шмыгаля подписали региональный директор IFC в Европе Инес Роша, управляющий директор ЕБРР на Украине и в Молдавии Арвид Тюркнер и бизнес-омбудсмен республики Роман Ващук.

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      Илья Таксюр
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