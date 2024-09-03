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01:05, 3 сентября 2024Силовые структуры

У председателя ростовского суда провели обыски

У председателя Октябрьского суда Ростова-на-Дону прошли обыски

Фото: Freepik

В Октябрьском суде Ростова-на-Дону прошли обыски по месту жительства председателя Дениса Лукьянова. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств Ростовской области.

Уточняется, что обыски могли быть связаны с «делом ростовских судей». По данным следствия, его фигуранты за взятки меняли меру пресечения обвиняемым.

Лукьянова назначили председателей Октябрьского суда в апреле 2023 года. В материале отмечается, что в это же время произошли первые громкие задержания судей.

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      Юлия Мискевич
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