У председателя ростовского суда провели обыски

В Октябрьском суде Ростова-на-Дону прошли обыски по месту жительства председателя Дениса Лукьянова. Об этом сообщает портал 1rnd.ru со ссылкой на источник в одном из силовых ведомств Ростовской области.
Уточняется, что обыски могли быть связаны с «делом ростовских судей». По данным следствия, его фигуранты за взятки меняли меру пресечения обвиняемым.
Лукьянова назначили председателей Октябрьского суда в апреле 2023 года. В материале отмечается, что в это же время произошли первые громкие задержания судей.