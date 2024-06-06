ФСБ задержала выбросившего взятку в окно российского судью

В Адыгее задержали судью, выбросившего взятку в окно

В Адыгее задержали мирового судью, подозреваемого в получение взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

По версии следствия, подозреваемый предложил местному жителю, которому грозило лишение водительских прав, избежать наказания за 30 тысяч рублей. Автомобилист согласился и в назначенный день принес деньги в кабинет судьи. Однако в момент их передачи в помещение вошли сотрудники ФСБ.

На кадрах, предоставленных «Ленте.ру» региональным управлением ФСБ России, видно, как судья, испугавшись визита силовиков, выбрасывает наличные в окно. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 290 («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность субъекта Российской Федерации») УК РФ. Полномочия подозреваемого прекращены в связи с его отставкой.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области депутат попался при получении взятки в три миллиона рублей.