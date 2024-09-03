Уборщик в аэропорту украл у пассажира часы за 5,4 миллиона рублей

Уборщика аэропорта Майами арестовали за кражу часов Rolex за 60 тысяч долларов

Уборщика в международном аэропорту Майами, США, арестовали за кражу у пассажира часов стоимостью 60 тысяч долларов (около 5,4 миллиона рублей). Об этом пишет портал Simple Flying.

Уточняется, что сам инцидент произошел 22 августа. Путешественник, прибывший из Лиссабона, заметил пропажу ценных аксессуаров после прохождения таможенного контроля. Он поставил сумку из магазина Duty Free, где лежали свитер и две пары часов Rolex, на землю рядом с металлическим столбом и мусорным баком и на некоторое время оставил ее без присмотра.

Кадры видеонаблюдения показали, что 57-летний сотрудник клининговой службы по имени Альберто Рабанал подошел к сумке, заглянул в нее, а затем отнес в укромное место. Там уборщик достал коробки с часами, а свитер и пакет Duty Free спрятал в мусорный мешок, который позже выбросил в бак.

Детективы отправились в дом к Рабаналу и во время обыска нашли там часы. Он признался в ограблении и был доставлен в исправительный центр. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере 10 тысяч долларов (около 900 тысяч рублей).

В начале августа россиянка украла в Duty Free в аэропорту Пулково три флакона духов, поехала на отдых и попалась по возвращении. Женщина убедилась, что за ней никто не наблюдает, сняла антикражную бирку, убрала парфюм в сумку и ушла.