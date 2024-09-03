Участник СВО ранил брата ножом за пьянство во время Рамадана и получил условный срок

В Тюмени осудили участника СВО, порезавшего брата за пьянство во время Рамадана

В Тюмени суд приговорил к двум годам лишения свободы условно ветерана боевых действий, напавшего с ножом на брата за пьянство во время Рамадана. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, осужденный пришел в гости к родственнику, с которым жил его брат. Мужчина поссорился с братом, посчитав, что тот ведет аморальный образ жизни и не соблюдает мусульманские традиции. Военный объяснял брату, что нельзя выпивать алкоголь во время священного праздника Рамадан, но тот стал грубить и толкаться. Тогда мужчина достал складной нож и вонзил в грудь потерпевшего.

Нападавший сам отвез раненого в больницу. Врачи диагностировали повреждение селезенки и диафрагмы у пострадавшего. Отмечается, что он заявил на суде об отсутствии претензий к брату. Кроме того, суд учел, что обвиняемый — участник специальной военной операции (СВО).

Ранее стало известно, что в расправе над жительницей Чусовой в Пермском крае с семилетней дочерью подозревается сожитель, ранее судимый за аналогичное преступление, совершенное им два года назад.