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14:30, 3 сентября 2024Силовые структуры

Участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины наемника объявили в розыск

Наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, объявлен в розыск

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В международный розыск объявили 31-летнего латвийского наемника, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, с февраля 2022 года по май 2023 года иностранец принимал участие в конфликте на разных участках линии боевого соприкосновения. За это он получил вознаграждение, эквивалентное более миллиону рублей.

Ранее российский суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина США, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в качестве иностранного наемника.

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