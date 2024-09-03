Участвовавшего в боевых действиях на стороне Украины наемника объявили в розыск

Наемник, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины, объявлен в розыск

В международный розыск объявили 31-летнего латвийского наемника, который участвовал в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, с февраля 2022 года по май 2023 года иностранец принимал участие в конфликте на разных участках линии боевого соприкосновения. За это он получил вознаграждение, эквивалентное более миллиону рублей.

Ранее российский суд заочно приговорил к 14 годам колонии строгого режима гражданина США, который участвовал в боевых действиях на стороне украинских вооруженных формирований в качестве иностранного наемника.