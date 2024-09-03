Минобороны: силы ПВО сбили два дрона ВСУ над Брянской и Калужской областями

В ночь на вторник, 3 сентября, Украина пыталась атаковать два региона России. Об этом сообщило Минобороны в Telegram-канале.

Там уточнили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Калужской и Брянской областях.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей о ситуации в приграничье там не привели.

Днем ранее, 2 сентября, ВСУ ударили по шести населенным пунктам в Белгородской области. Пострадали два человека. Повреждения также получила линия электропередачи.