Украинская Рада не приняла закон об увеличении налогов

Верховная Рада не приняла закон об увеличении налогов на 30 миллиардов гривен

Верховная Рада Украины не приняла закон об увеличении налогов на 30 миллиардов гривен. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

«Рада провалила законопроект 11416-д по увеличению налогов на 30 миллиардов в первом чтении. (...) Отправили на повторное первое чтение», — написал нардеп. Он добавил, что это были 30 из 125 миллиардов, которые запрашивало Министерство финансов Украины.

По его словам, за проголосовали 224 депутата, сам Железняк не голосовал по причине, как он отметил, отсутствия реформы таможни на Украине.

Ранее стало известно, что Верховная Рада поддержала в первом чтении увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен. При этом Железняк отметил, что документ находится в том виде, в котором его направило правительство. Как он уточнил, в законопроекте указано 125 миллиардов гривен от налогов.

