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14:35, 3 сентября 2024Бывший СССР

Украинская Рада не приняла закон об увеличении налогов

Верховная Рада не приняла закон об увеличении налогов на 30 миллиардов гривен

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины не приняла закон об увеличении налогов на 30 миллиардов гривен. Об этом сообщил парламентарий Ярослав Железняк.

«Рада провалила законопроект 11416-д по увеличению налогов на 30 миллиардов в первом чтении. (...) Отправили на повторное первое чтение», — написал нардеп. Он добавил, что это были 30 из 125 миллиардов, которые запрашивало Министерство финансов Украины.

По его словам, за проголосовали 224 депутата, сам Железняк не голосовал по причине, как он отметил, отсутствия реформы таможни на Украине.

Ранее стало известно, что Верховная Рада поддержала в первом чтении увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен. При этом Железняк отметил, что документ находится в том виде, в котором его направило правительство. Как он уточнил, в законопроекте указано 125 миллиардов гривен от налогов.

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      Валентин Карант
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