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14:20, 3 сентября 2024Бывший СССР

Верховная Рада поддержала увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен

Рада поддержала в первом чтении увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении увеличение бюджета на 500 миллиардов гривен. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, 301 парламентарий проголосовал за соответствующий законопроект. При этом Железняк отметил, что документ находится в том виде, в котором его направило правительство. Как он уточнил, в законопроекте указано 125 миллиардов гривен от налогов. Депутат добавил, что ко второму чтению документ будет изменен по рекомендациям комитета.

2 сентября законопроект поддержал бюджетный комитет Рады. Во время обсуждения документа была тяжелая дискуссия, в частности, некоторые депутаты предлагали внести изменения либо принять его за основу с правом внесения поправок. Кроме того, в Раде уточнили, что законопроект предусматривает получение 30 миллиардов гривен от повышения налогов, которое еще не было утверждено.

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      Кристина Есикова
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