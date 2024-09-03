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15:44, 3 сентября 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен на электронику

«Ъ»: стоимость ноутбуков и холодильников в России может вырасти на 20 процентов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В ближайшие месяцы продавцы электроники и бытовой техники могут существенно поднять стоимость товаров из-за нарастающих проблем с логистикой и платежами. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

Собеседники издания говорят, что цены могут вырасти в пределах 20 процентов, а самого сильного повышения можно ожидать в сегментах техники западного производства. Их поставки стали особенно сложными из-за длинной логистической цепочки.

Брендам китайских производителей тоже перепишут ценники, но не так заметно. На них влияет рост стоимости трансграничных переводов и необходимость брать более длинные кредиты, что связано с неопределенными сроками поставок.

До конца сентября ретейлеры исполняют предложение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по ограничению цен на социально значимые товары для учебы, работы и дома.

Однако механизм перестанет действовать в октябре, а проблемы бизнеса в последнее время нарастают. Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники Антон Гуськов заметил, что российские производители также страдают из-за санкций.

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Ограничительные меры мешают закупкам широкой номенклатуры компонентов, даже тех, что нельзя отнести к товарам двойного значения. Он привел в пример необходимость поставок изоцианатов (нужны для производства пены для термоизоляции холодильников), производства которых с необходимым качеством нет в России.

Ранее Ассоциация разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) указала, что из-за западных санкций стоимость американского, европейского и японского оборудования для производства радиоэлектроники и электронных устройств выросла на 40-50 процентов.

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