В богатых странах пожаловались на слишком дорогое жилье

FT: жители Европы и США пожаловались на слишком дорогое жилье

В Европе и США недовольство ценами на жилье достигло рекордного уровня. Жители богатых стран все чаще жалуются на слишком дорогую недвижимость, пишет Financial Times.

Из 38 стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сильнее всего возмущены недоступностью жилья в Испании. 62 процента граждан страны обеспокоены ценами на недвижимость — это максимальный показатель со времен финансового кризиса. В попытке сдержать рост цен на дома и квартиры власти Барселоны даже решили запретить местным жителям сдавать объекты в аренду туристам.

В США доля недовольных ценами на недвижимость достигает 60 процентов. В Германии же на слишком дорогое жилье жалуется почти каждый второй (50 процентов) — это больше чем вдвое превышает значения 2012 года. По данным аналитиков, в основном проблемы с поиском доступной недвижимости возникают у людей до 30 лет.

Ранее бывший президент США и кандидат республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп раскритиковал предложение по ипотеке своей соперницы от демократов, вице-президента Камалы Харрис. Экс-президент назвал предоставление помощи с первоначальным взносом по кредиту ошибкой — он убежден, что эта мера усугубит нехватку жилья и повысит цены на недвижимость.

