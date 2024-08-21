Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:13, 21 августа 2024Экономика

Трамп раскритиковал предложение демократов по ипотеке

Дональд Трамп раскритиковал экономический план вице-президета Камалы Харрис

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Бывший президент США, кандидат республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп раскритиковал экономический план соперницы от демократов, вице-президента Камалы Харрис. Своим мнением он поделился в беседе с агентством Bloomberg.

Трампу в том числе не понравилось предложение Харрис по оказанию помощи в оплате первоначального взноса по ипотеке за первое жилье. Экс-президент назвал инициативу ошибкой — он убежден, что эта мера усугубит нехватку жилья и повысит цены на недвижимость. Трамп пообещал предложить свой вариант программы, которая облегчила бы доступ американцев к жилью.

До этого экс-президент США неоднократно говорил о слишком дорогой ипотеке и связывал ее недоступность с повышением ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Трамп считает уместным участие президента в регулировании денежной политики и аргументирует это своими хорошими инстинктами в бизнесе.

16 августа Камала Харрис представила свой экономический план. В нем есть пункты о помощи в покупке первого жилья, выделении десятков миллиардов долларов на массовое жилищное строительство, налоговой льготе на первого ребенка в 6 тысяч долларов до исполнения года и повышении общей льготы с 2 тысяч до 3-3,6 тысячи долларов (предоставляется семье до 17-летия ребенка), а также о федеральном запрете на взвинчивание цен.

Ранее Трамп обвинил соперницу в намерении скопировать его экономическую программу. По этой причине, по словам экс-президента, Харрис медлила с ее обнародованием.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Медведев предупредил об опасности попадания России в «переговорный капкан»

      Названо непригодное для жизни в будущем место на Земле

      Зарубежным товарам предсказали резкий рост стоимости

      Очевидец рассказал о попытке атаки беспилотников на Москву

      Начат поиск кружившего над «Уралвагонзаводом» неизвестного самолета

      В российском городе рецидивист пришел в гости к знакомым и сжег их вместе с домом

      Рейс российского самолета на Кубу задержали на сутки из-за тайфуна

      Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур показала измененное болезнью лицо

      Захарова прокомментировала поставки Латвией беспилотников на Украину

      Бывшая пресс-секретарь Трампа отреклась от него и поддержала Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше