Трамп раскритиковал предложение демократов по ипотеке

Дональд Трамп раскритиковал экономический план вице-президета Камалы Харрис

Бывший президент США, кандидат республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп раскритиковал экономический план соперницы от демократов, вице-президента Камалы Харрис. Своим мнением он поделился в беседе с агентством Bloomberg.

Трампу в том числе не понравилось предложение Харрис по оказанию помощи в оплате первоначального взноса по ипотеке за первое жилье. Экс-президент назвал инициативу ошибкой — он убежден, что эта мера усугубит нехватку жилья и повысит цены на недвижимость. Трамп пообещал предложить свой вариант программы, которая облегчила бы доступ американцев к жилью.

До этого экс-президент США неоднократно говорил о слишком дорогой ипотеке и связывал ее недоступность с повышением ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС). Трамп считает уместным участие президента в регулировании денежной политики и аргументирует это своими хорошими инстинктами в бизнесе.

16 августа Камала Харрис представила свой экономический план. В нем есть пункты о помощи в покупке первого жилья, выделении десятков миллиардов долларов на массовое жилищное строительство, налоговой льготе на первого ребенка в 6 тысяч долларов до исполнения года и повышении общей льготы с 2 тысяч до 3-3,6 тысячи долларов (предоставляется семье до 17-летия ребенка), а также о федеральном запрете на взвинчивание цен.

Ранее Трамп обвинил соперницу в намерении скопировать его экономическую программу. По этой причине, по словам экс-президента, Харрис медлила с ее обнародованием.