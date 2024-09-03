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13:15, 3 сентября 2024Силовые структуры

В деле о мошенничестве в Центре временного содержания иностранцев появились подозреваемые

Два инспектора подозреваются в мошенничестве в миграционном центре в Сахарово
Начало событий в новости Силовики пришли с обысками в Центр временного содержания иностранцев в Москве
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

В деле о мошенничестве в Центре временного содержания мигрантов в Сахарово появились подозреваемые. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России по Москве.

Двое инспекторов миграционного центра стали фигурантами дела.

Ранее сообщалось, что следственные действия проводятся в рамках уголовного дела о мошенничестве в Центре временного содержания иностранных граждан. Сегодня, 3 сентября, правоохранители провели там обыски. Причиной всему стала деятельность двух инспекторов, которые занимались документированием иностранцев за деньги помогли желающим ускорить процедуру отправки из центра на родину. Это обходилось желающим в 30 тысяч рублей, а за пять тысяч инспекторы разрешали мигрантам свидание с родственниками.

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      Анна Габай
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