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12:05, 3 сентября 2024Силовые структуры

В деле о вымогательстве денег у бойца СВО допустили появление новых фигурантов

В деле о вымогательстве денег у бойца СВО на Украине могут появиться новые лица

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Новые фигуранты могут появиться в деле о вымогательстве денег у ветерана специальной военной операции (СВО) в Приморском крае. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 21-летний боец СВО получил три миллиона рублей за ранение, о которых узнали злоумышленники. Сначала «местные цыгане», прикрываясь знакомством с судьей, потребовали от него 250 тысяч рублей. Затем некий Рауф Хубалиев, пообещав вернуть потерянные деньги, забрал еще 150 тысяч рублей и скрылся.

Как именно у ветерана СВО требовали деньги, не уточняется.

При этом боец сообщил, что после случившегося обращался в полицию. По словам ветерана, местный сотрудник полиции разорвал его заявление и заявил, что ничем не может ему помочь.

Ранее стало известно о задержании рецидивиста в Уссурийске, который подозревается в вымогательстве денег у ветерана СВО. На допросе он дал признательные показания.

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