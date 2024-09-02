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10:05, 2 сентября 2024Силовые структуры

Полицейские задержали вымогавшего деньги у ветерана СВО в российском регионе

В Уссурийске поймали вымогавшего деньги у ветерана СВО рецидивиста
Начало событий в новости В российском регионе начали проверку после вымогательства денег у ветерана СВО

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Уссурийске задержан рецидивист, который подозревается в вымогательстве денег у ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным правоохранителей, злоумышленником оказался ранее судимый 22-летний местный житель. На допросе он дал признательные показания. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

По сообщению официального представителя МВД России, в сети появилась видеозапись, на которой военный из Владивостока обращается к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину и рассказывает, что после того, как он вернулся из зоны СВО, он подвергся вымогательствам со стороны этнической группировки. Потом от родственников пострадавшего в полицию поступило заявление об оказании содействия в поисках мужчины. Спустя некоторое время оперативники обнаружили потерпевшего в лесу. Он был в бессознательном состоянии. Мужчину передали бригаде скорой помощи. Волк отметила, что руководство УМВД России по Приморскому краю даст оценку полноте принятых сотрудниками полиции мер по предупреждению и пресечению противоправных действий в отношении граждан.

Ранее сообщалось, что пострадавший был доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2.

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      Анна Габай
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