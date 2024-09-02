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12:21, 2 сентября 2024Силовые структуры

В Госдуме назвали дикой ситуацию в Приморье с вымогательством у бойца СВО

Хинштейн: дикая ситуация, когда боец после СВО сражается в Приморье с бандитами
Начало событий в новости Полицейские задержали вымогавшего деньги у ветерана СВО в российском регионе

Фото: Сергей Петров / News.ru / Globallookpress.com

Дикая ситуация, когда воин, сражающийся за Родину на передовой, возвращаясь домой, должен сражаться еще и с местными бандитами, от которых правоохранительная система не может его защитить. Такое мнение высказал в Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн, комментируя задержание рецидивиста за вымогательство денег у ветерана специальной военной операции (СВО) в Приморье.

По словам парламентария, к нему поступают данные, что случаи вымогательств в этом регионе не единичные. Он надеется, что Генпрокуратура и МВД кардинально разберутся с этой проблемой в регионе.

Ранее 2 сентября официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Уссурийске рецидивиста по подозрению в вымогательстве денег у ветерана СВО. На допросе он дал признательные показания.

В сети появилась видеозапись, на которой военный из Владивостока обращается к главе Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину и рассказывает, что после возвращения из зоны СВО он подвергся вымогательствам со стороны этнической группировки. Позже родственники заявили о пропаже ветерана. Спустя некоторое время оперативники обнаружили его в лесу в бессознательном состоянии. По данным МВД, была попытка суицида. Военного передали бригаде скорой помощи.

Руководство УМВД России по Приморскому краю даст оценку полноте принятых сотрудниками полиции мер по предупреждению и пресечению противоправных действий в отношении граждан.

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      Любовь Ширижик
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