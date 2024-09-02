В российском регионе начали проверку после вымогательства денег у ветерана СВО

В Приморском крае начали проверку по делу о вымогательстве денег у ветерана СВО

В Приморском крае полиция начала проверку после того, как ветеран специальной военной операции (СВО) сообщил о вымогательстве, а затем был найден без сознания. Об этом в Telegram-канале пишет УМВД России по Приморскому краю.

«Разыскиваемый обнаружен в бессознательном состоянии и передан бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший доставлен во Владивостокскую клиническую больницу №2», — уточняется в публикации.

В краевом главке МВД указали, что по результатам проверки будет в том числе дана оценка действиям должностных лиц.

Ранее стало известно, что в Приморском крае этническая банда отбирает выплаты у участников СВО на Украине. По утверждению потерпевшего, все попытки найти защиту в местных правоохранительных органах оказались безуспешны, а один из полицейских даже разорвал его заявление.