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03:59, 2 сентября 2024Силовые структуры

Этническая банда довела участника СВО до суицида. Полиция игнорировала просьбы ветерана защитить его от вымогателей

Хинштейн: в Приморье этническая банда довела бойца СВО до попытки суицида
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Приморском крае этническая банда отбирает выплаты у участников специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Политик обратил внимание на появившиеся в соцсетях сообщения, что лишившийся руки ветеран СВО не смог найти управу на преступников в Уссурийске. После ранения он начал получать специальные выплаты, и этим заинтересовались бандиты. По утверждению потерпевшего, все попытки найти защиту в местных правоохранительных органах оказались безуспешны, а один из полицейских даже разорвал его заявление.

Отчаявшийся боец предпринял попытку суицида. Перед этим он записал прощальное видео, в котором описал ситуацию.

Я прошу Александра Бастрыкина и вышестоящие органы, чтобы посодействовали после моей смерти, чтобы посадили виновных. Не я один потерпевший. Я один выбрал такой способ

ветеран СВО

Вскоре после публикации мужчина пропал. «Если все так, это по-настоящему страшно», — резюмировал Хинштейн.

К поиску ветерана подключились морпехи и волонтеры

После появления в сети видео начались оперативно-поисковые мероприятия. В них были задействованы сотрудники уголовного розыска, кинологической службы, а также привлечены волонтеры общественной организации «ПримПоиск» и сотрудники военной полиции.

Кроме того, к поискам подключились военнослужащие 155-ой дивизии морской пехоты Тихоокеанского флота. Это базирующееся во Владивостоке подразделение принимает активное участие в СВО. По информации из открытых источников, сейчас морпехи противостоят Вооруженным силам Украины на одном из самых тяжелых участках фронта под Угледаром.

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Спустя несколько часов ветерана обнаружили в тяжелом состоянии без сознания, его госпитализировали.

Председатель СК Александр Бастрыкин отреагировал на ЧП. Он поручил доложить ему об обстоятельствах произошедшего и ходе расследования уголовного дела. Контроль за исполнением взял центральный аппарат ведомства.

Хинштейн направил запрос в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. «Наказаны должны быть не только преступники, вымогавшие деньги у бойца, но и те сотрудники правоохраны, кто своим бездействием стал фактическим пособником бандитов», — указал депутат.

Вернувшиеся из зоны СВО бойцы часто становятся жертвами преступников

Возвращающиеся из зоны СВО российские военные становятся мишенью для преступников. В частности, жертвой мошенничества стал боец из Екатеринбурга. Мужчина отдал полтора миллиона рублей за частный дом, но получил недострой.

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Также стало известно, что мошенники сняли деньги с карты лишившегося жизни участника спецоперации. Осенью 2023 года злоумышленники вывели через банкоматы в селе Андреевка Донецкой народной республики (ДНР) и в Зеленограде 1,2 миллиона рублей, которые принадлежали 43-летнему военному.

В январе вскрылся факт того, что директор управляющей компании, в которой ранее работал один из участников СВО, требовал от того ежемесячной выплаты якобы в счет имеющегося долга. При этом вымогатель, оказывая моральное давление на семью военнослужащего, совершал противоправные действия в отношении его родных, а позднее дом участника СВО умышленно подожгли.

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      Марина Совина
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