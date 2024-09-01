Российские военные приступили к штурму Угледара. Какое значение этот город имеет для хода СВО?

В Угледаре возобновились активные боевые действия, ВС РФ начали штурм

Российские войска начали штурм города Угледар в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказали военнослужащие 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

По предварительным данным, российские силы активно атакуют позиции противника при поддержке артиллерии и авиации. Кроме того, имеются сведения, что украинские войска уже частично отошли с некоторых укреплений.

До этого сообщалось, что накануне позиции украинских боевиков в Угледаре начали подвергаться аномально мощным ракетно-бомбовым ударам.

Угледар расположен в Волновахском районе под Донецком. В городе до начала активных боев проживало более 17 тысяч человек, а к лету 2023 осталось меньше сотни.

Активные боевые действия в Угледаре возобновились впервые за последние два года. Как стало известно, недавно бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали перебрасывать в Селидово, поэтому удержать оборону города они не смогли. Информация о начале штурма распространяется также в украинских Telegram-каналах.

Фото: Alex Babenko / Reuters

Также в сети появилось видео массированных ударов по городу. На кадрах видны взрывы и разрушенные строения.

Ранее российские военные перерезали важную для ВСУ трассу

О том, что Вооруженные силы России развивают наступление на угледарском направлении, сообщалось ранее в августе. Тогда уточнялось, что Российская армия перерезала трассу Угледар — Константиновка и заняла поселок Водяное.

По словам знакомого с ситуацией источника, бои идут уже в самой Константиновке. Отмечалось, что положение ВСУ на угледарском направлении стремительно ухудшается.

До этого в ДНР заявили о скорой принудительной эвакуации ВСУ жителей Константиновки. По мнению советника главы ДНР Игоря Кимаковского, это говорит о том, что ВСУ для себя этот город «хоронят».

В России объяснили значение боев за Угледар

Полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в разговоре с «Лентой.ру», комментируя информацию о начале штурма, высказался о значении боев за Угледар.

Угледар — это одна из опор обороны ВСУ, под которым мы должны довольно успешно действовать, чтобы в значительной степени перерезать логистические пути и открыть свободно путь на Запад. Этим мы сейчас занимаемся, потому что у нас есть преимущество, это признают даже на той стороне Андрей Кошкин заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова

В июле британский военный эксперт Александр Меркурис выразил мнение, что потеря Киевом этого города под Донецком завершит борьбу РФ и Украины за Черное и Азовское моря. «Я думаю, что ни один украинский командир не захочет продвигаться на юг, когда русские будут находиться в Угледаре. (…) Так что это будет фактически конец битвы, окончательный конец битвы за Азовское и Черное моря», — заявил эксперт.

Он уточнил, что Угледар прикрывает восточный фланг любого наступления ВСУ на юг, из-за чего уход из города лишит войска возможности выхода к морям. Аналитик выразил уверенность, что российские войска займут город и это станет «серьезным ударом для ВСУ».