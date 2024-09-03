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09:33, 3 сентября 2024Силовые структуры

В деле о вымогательстве денег у бойца СВО допустили появление новых фигурантов

В деле о вымогательстве денег у бойца СВО в Приморье могут появиться новые лица
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Новые фигуранты могут появиться в деле о вымогательстве денег у ветерана специальной военной операции (СВО) в Приморском крае. Об этом стало известно РИА Новости.

По данным агентства, 21-летний боец СВО получил три миллиона рублей, положенные ему по ранению, о которых узнали злоумышленники. Сначала «местные цыгане», прикрываясь знакомством с судьей, потребовали от него 250 тысяч рублей, а затем некий Рауф Хубалиев пообещал вернуть потерянные деньги, забрал еще 150 тысяч рублей и скрылся.

Как именно у ветерана СВО требовали деньги, не уточняется.

При этом боец сообщил, что после случившегося обращался в полицию. Там местный сотрудник, по его словам, разорвал его заявление и признался, что ничем не может ему помочь.

Ранее стало известно о задержании рецидивиста в Уссурийске, который подозревается в вымогательстве денег у ветерана СВО. На допросе он дал признательные показания.

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      Олеся Мицкевич
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