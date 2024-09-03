В «Другой Украине» рассказали о возможном снижении возраста мобилизации

Историк Калинчук: Украина может снизить возраст мобилизации ниже 25 лет

В связи с неудачами на фронте Киев может снизить планку возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ниже 25 лет. Об этом «Известиям» рассказал член международного общественного движения «Другая Украина» историк Руслан Калинчук.

Калинчук напомнил, что прошлое усиление мобилизации в апреле было связано с нехваткой в украинской армии резервов.

«Чем плачевнее состояние ВСУ будет на фронте, а в этом сомнений нет, тем больше будут понижать не верхнюю, а нижнюю планку призывного возраста», — заявил историк.

Ранее на Украине решили запустить программу экономического бронирования от мобилизации. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, она может заработать в октябре-ноябре.

