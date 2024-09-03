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15:08, 3 сентября 2024Бывший СССР

В «Другой Украине» рассказали о возможном снижении возраста мобилизации

Историк Калинчук: Украина может снизить возраст мобилизации ниже 25 лет

Фото: Efrem Lukatsky / AP

В связи с неудачами на фронте Киев может снизить планку возраста мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) ниже 25 лет. Об этом «Известиям» рассказал член международного общественного движения «Другая Украина» историк Руслан Калинчук.

Калинчук напомнил, что прошлое усиление мобилизации в апреле было связано с нехваткой в украинской армии резервов.

«Чем плачевнее состояние ВСУ будет на фронте, а в этом сомнений нет, тем больше будут понижать не верхнюю, а нижнюю планку призывного возраста», — заявил историк.

Ранее на Украине решили запустить программу экономического бронирования от мобилизации. По словам депутата Верховной Рады Ярослава Железняка, она может заработать в октябре-ноябре.

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      Глеб Палехов
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