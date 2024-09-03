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14:37, 3 сентября 2024Мир

В ЕС определили ответственного за восстановление Украины

Welt: зампредседателем ЕК по восстановлению Украины станет латвиец Домбровскис
Валдис Домбровскис

Валдис Домбровскис. Фото: Jason Xue / Reuters

Заместителем представителя Еврокомиссии по вопросам расширения Европейского союза (ЕС) и восстановлению Украине станет латвиец Валдиса Домбровскиса, который до этого был зампредседателя по вопросам торговли. Об этом сообщает Die Welt.

Отмечается, что Урсула фон дер Ляйен скоро начнет свой новый срок на посту главы ЕК и вскоре должна представить ее состав. По данным газеты, политик уже приняла кадровые решения и к концу текущей недели озвучит их.

Должность первого заместителя председателя дает возможность заниматься определенным направлением политики, координируя работу еврокомиссаров разных профилей.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что призывы снять ограничения для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России показывают высокую степень маразма в руководстве европейского объединения.

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      Семен Александров
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