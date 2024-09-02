Российский дипломат поставил «диагноз» руководству ЕС

Постпред Логвинов: слова Борреля об ударах по территории РФ показывают маразм ЕС

Призывы снять ограничения для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по международно признанной территории России показывают высокую степень маразма в руководстве Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Данное и другие аналогичные заявления показывают степень антироссийского маразма, в который впало руководство ЕС», — прокомментировал он слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отмене любых ограничений на удары западным оружием.

По мнению Логвинова, заявления Борреля и других европейских политиков означают, что Евросоюз готов перейти к прямой военно-политической конфронтации с Россией. В свою очередь российские дипломаты должны по возможности уменьшить катастрофические последствия данного решения, считает постпред.

В конце августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее призвал снять все ограничения на использование Вооруженными силами Украины переданного США и европейскими странами оружия для ударов вглубь территории России. Однако министры обороны стран ЕС так и не смогли договориться по этому вопросу.