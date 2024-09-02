Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:00, 3 сентября 2024Мир

Российский дипломат поставил «диагноз» руководству ЕС

Постпред Логвинов: слова Борреля об ударах по территории РФ показывают маразм ЕС

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Призывы снять ограничения для ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по международно признанной территории России показывают высокую степень маразма в руководстве Европейского союза (ЕС). Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов.

«Данное и другие аналогичные заявления показывают степень антироссийского маразма, в который впало руководство ЕС», — прокомментировал он слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля об отмене любых ограничений на удары западным оружием.

По мнению Логвинова, заявления Борреля и других европейских политиков означают, что Евросоюз готов перейти к прямой военно-политической конфронтации с Россией. В свою очередь российские дипломаты должны по возможности уменьшить катастрофические последствия данного решения, считает постпред.

В конце августа Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель ранее призвал снять все ограничения на использование Вооруженными силами Украины переданного США и европейскими странами оружия для ударов вглубь территории России. Однако министры обороны стран ЕС так и не смогли договориться по этому вопросу.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Попов
      Обсудить
      Последние новости

      ХАМАС опубликовало кадры с последними словами убитых заложников

      В Госдуме предложили отменить мораторий на смертную казнь для террористов

      На Западе рассказали о последствиях наступления ВС России для ВСУ под Красноармейском

      Одно действие бойца ВС России позволило выбить ВСУ с занимаемых территорий

      ВСУ забыли в Курской области целое подразделение

      Авиакомпании будут наказывать за нарушения правил перевозки ручной клади

      Разводящиеся Бен Аффлек и Джей Ло потеряют миллионы на продаже особняка

      Россиян предупредили об опасности кухонных тряпок

      «Самая популярная порноактриса в мире» назвала идеальный размер пениса

      Бесконечно изменяющий любимой девушке мужчина объяснил свое поведение

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше