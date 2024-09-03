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14:13, 3 сентября 2024Мир

В ЕС оценили намерение Турции вступить в БРИКС

Стано: Турция вправе самостоятельно решать, к каким блокам присоединяться

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Турция вправе самостоятельно решать, к каким блокам присоединяться и как налаживать сотрудничество с другими странами. Так прокомментировал представитель Европейской комиссии (ЕК) по внешнеполитическим вопросам Петер Стано возможное вступление Анкары в межгосударственное объединение БРИКС, передает Reuters.

«Турция, как и любое другое государство, вправе самостоятельно решать, что лучше для нее, формировать альянсы, а также налаживать сотрудничество с другими странами», — отметил представитель Европейского союза (ЕС).

Стано добавил, что Турция остается кандидатом в Евросоюз. Он подчеркнул, что у ЕС с Анкарой «хорошие и очень выгодные торговые отношения».

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Турция официально подала заявку на вступление в БРИКС. По словам источников, подобный шаг Анкары отражает «ее стремление развивать связи со всеми сторонами многополярного мира, продолжая при этом выполнять свои обязательства как страны — участницы НАТО».

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      Дарья Устьянцева
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