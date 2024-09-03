В Европе предрекли Украине катастрофу из-за отключения электричества

Die Welt: отключение электричества на Украине приведет к массовому бегству людей

В случае, если на Украине зимой возникнут массовые отключения электроэнергии, страну может ждать санитарная катастрофа. Такое мнение приводится в материале немецкого издания Die Welt.

В материале отмечается, что в стране происходят массовые отключения электроэнергии. Европейское издание подчеркивает, что в случае, если это произойдет зимой, у украинцев появится множество бытовых трудностей.

По мнению авторов материала именно от работы электростанций зависит то, будет ли у жителей Украины свет, горячая вода и другие бытовые удобства. «Если ответ на эти вопросы окажется отрицательным, возникнет угроза смерти от холода и опасность санитарны катастроф. Это приведет к массовому бегству миллионов людей», — предрекло издание.

Ранее издание Bloomberg предположило, что из-за отключения электроэнергии Украину покинут до 400 тысяч человек. Также отмечалось, что рост цен на электричество в июле мог ускорить потерю доверия к правительству.