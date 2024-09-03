В Гааге прошла демонстрация против поставок западного оружия Украине

В Гааге прошла акция протеста против поставок оружия Украине странами Запада. Об этом передает РИА Новости.

«Мне непонятно, почему мы должны воевать. Я не хочу, чтобы Запад поставлял на Украину какое-либо оружие (...) Я считаю, что военная помощь — это не выход (...) Необходимо начать мирные переговоры, Россия всегда на этом настаивала, она открыта для этого», — рассказал агентству один из участников акции, голландец по имени Рубен.

Демонстранты подошли к зданию Палаты представителей (нижней палаты парламента) Нидерландов с баннерами, на которых были следующие надписи: «Нет оружию ради мира», «Нет войне с Россией» и «Лидеры стран Запада только провоцируют третью мировую войну».

Агентство подчеркнуло, что акция протеста прошла «мирно под контролем сотрудников полиции».

Ранее голландская правая партия «Форум за демократию» заявила, что Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины. В партии подчеркнули недопустимость помощи Киеву после сообщений о причастности властей страны к подрыву газопроводов «Северный поток».