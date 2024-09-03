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12:42, 3 сентября 2024Мир

В Нидерландах призвали немедленно прекратить поддержку Украины

Голландская партия «Форум за демократию» призвала прекратить поддержку Украины
Тьерри Баудет

Тьерри Баудет. Фото: Eva Plevier / Reuters

Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины. Об этом заявила голландская правая партия «Форум за демократию» в соцсети X.

«Форум за демократию» прокомментировал заявление премьер-министра Нидерландов Дика Схофа о приверженности страны помощи Киеву. В партии подчеркнули недопустимость помощи Украине после сообщений о причастности властей страны к подрыву газопроводов «Северный поток».

«Это неприемлемо. (...) Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины», — призвали в партии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Петер Шредер заявил о неспособности США удовлетворить потребности Киева. Он также подчеркнул, что Украина столкнется с нехваткой личного состава для продолжения конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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