Голландская партия «Форум за демократию» призвала прекратить поддержку Украины

Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины. Об этом заявила голландская правая партия «Форум за демократию» в соцсети X.

«Форум за демократию» прокомментировал заявление премьер-министра Нидерландов Дика Схофа о приверженности страны помощи Киеву. В партии подчеркнули недопустимость помощи Украине после сообщений о причастности властей страны к подрыву газопроводов «Северный поток».

«Это неприемлемо. (...) Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины», — призвали в партии.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Петер Шредер заявил о неспособности США удовлетворить потребности Киева. Он также подчеркнул, что Украина столкнется с нехваткой личного состава для продолжения конфликта.