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11:49, 3 сентября 2024Мир

В США заявили о неспособности удовлетворить потребности Киева

Foreign Affairs: США не смогут удовлетворить потребности Киева в 2025 году

Фото: Ints Kalnins / Reuters

США не смогут в полной мере удовлетворить потребности Киева в 2025 году. Об этом пишет бывший аналитик ЦРУ Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs.

Шредер оценил перспективы продолжения военной помощи США Украине. По мнению аналитика, даже наращивание производства артиллерийских боеприпасов Вашингтоном не повлиять на способность обеспечить потребность Киева в вооружении.

«Даже этого будет недостаточно для удовлетворения военных нужд Украины», — подчеркнул эксперт. Он также подчеркнул, что Украина столкнется с нехваткой личного для продолжения конфликта и нежеланием Запада отправлять свои войска для участия в вооруженном противостоянии с Россией.

Ранее Шредер описал волю президента России Владимира Путина по Украине словами «никогда не сдастся». По его мнению, Россия никогда не сдастся в продолжающемся конфликте на Украине из-за своего потенциала.

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      Виктория Кондратьева
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