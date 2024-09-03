В Германии признали нехватку конкурентоспособности автопромышленности страны

Кабмин Германии: автоиндустрия страны испытывает нехватку конкурентоспособности

Немецкая автомобильная промышленность столкнулась с серьезными проблемами. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы кабинета министров Германии пишет РИА Новости.

Кабмин ФРГ отметил, что автоиндустрия является одной из главных опор роста экономики Германии, но сейчас она переживает сложный этап на фоне глобального перехода к электромобилям. Несмотря на то, что автомобильная промышленность республики ассоциируется во всем мире с инновациями и успешными продуктами, в правительстве ФРГ признали, что сейчас отрасль испытывает нехватку конкурентоспособности.

В кабинете министров подчеркнули, что немецкие власти принимают все меры для поддержки автопрома. Так, в стране планируют ввести налоговые льготы для малых и средних предприятий, использующих электромобили, а также развивать инфраструктуру зарядных станций.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель автомобилей в ФРГ, Volkswagen, не исключает, что впервые за всю 87-летнюю историю вынужден будет закрывать производства в Германии из-за экономической ситуации в стране. Речь идет об одном автозаводе и одном производстве по выпуску комплектующих. Гендиректор Оливер Блюме подчеркнул, что европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации из-за замедления потребительских расходов и постепенного перехода на электрокары.