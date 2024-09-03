Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:23, 3 сентября 2024Экономика

В Германии признали нехватку конкурентоспособности автопромышленности страны

Кабмин Германии: автоиндустрия страны испытывает нехватку конкурентоспособности

Фото: Fabrizio Bensch / Reuters

Немецкая автомобильная промышленность столкнулась с серьезными проблемами. Об этом со ссылкой на заявление пресс-службы кабинета министров Германии пишет РИА Новости.

Кабмин ФРГ отметил, что автоиндустрия является одной из главных опор роста экономики Германии, но сейчас она переживает сложный этап на фоне глобального перехода к электромобилям. Несмотря на то, что автомобильная промышленность республики ассоциируется во всем мире с инновациями и успешными продуктами, в правительстве ФРГ признали, что сейчас отрасль испытывает нехватку конкурентоспособности.

Материалы по теме:
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
16 июля 2024
Рейтинг китайских автомобилей 2024 года: топ-25 лучших и новых авто на российском рынке
Рейтинг китайских автомобилей 2024 года:топ-25 лучших и новых авто на российском рынке
13 июня 2024

В кабинете министров подчеркнули, что немецкие власти принимают все меры для поддержки автопрома. Так, в стране планируют ввести налоговые льготы для малых и средних предприятий, использующих электромобили, а также развивать инфраструктуру зарядных станций.

Ранее стало известно, что крупнейший производитель автомобилей в ФРГ, Volkswagen, не исключает, что впервые за всю 87-летнюю историю вынужден будет закрывать производства в Германии из-за экономической ситуации в стране. Речь идет об одном автозаводе и одном производстве по выпуску комплектующих. Гендиректор Оливер Блюме подчеркнул, что европейская автомобильная промышленность находится в очень сложной ситуации из-за замедления потребительских расходов и постепенного перехода на электрокары.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о планах удерживать территории в Курской области

      Захарова заявила об угрозе столкновения ЕС с Россией

      Президент Венесуэлы перенес Рождество на 1 октября

      Россиянин подкараулил возвращавшуюся с рыбалки жену и забил ее саперной лопаткой

      Жена звезды Comedy Club рассказала о слезах из-за ревности к мужу

      Раскрыты способы прогнать мух из дома

      Российская пловчиха с мировым рекордом выиграла золото Паралимпиады в Париже

      Над Курской областью сработала система ПВО

      Виктория Боня примерила бикини 12-летней дочери

      Захарова заявила о создании перечня стран для упрощенного въезда в Россию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше