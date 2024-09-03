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06:49, 3 сентября 2024Экономика

В Госдуме определили характер новой программы льготной ипотеки

Депутат Аксаков: новая программа льготной ипотеки будет носить точечный характер

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Новая программа льготной ипотеки, направленная на поддержку высококвалифицированных специалистов из российских регионов, будет носить точечный характер. Об этом заявил в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Хотелось бы привлечь и закрепить кадры, чтобы эти регионы развивались. И, соответственно, там можно было бы установить программу льготной ипотеки, утвержденную на федеральном уровне, чтобы способствовать привлечению высококвалифицированной рабочей силы», — определил задачи парламентарий.

По его словам, в российской экономике есть прорывные отрасли, в них необходимо привлекать наиболее квалифицированных и продвинутых специалистов среди молодежи. Именно представителям определенных профессий могут субсидировать жилиные кредиты.

Ранее Аксаков высказался о возможном повышении ЦБ ключевой ставки в сентяюре сразу до 20 процентов годовых. Он отметил, что это произойдет, если инфляция, а вместе с ней цены, продолжат демонстрировать рост.

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