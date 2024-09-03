В Госдуме предложили создать тюрьму для террористов за полярным кругом

Депутат Государственной Думы (ГД) Иван Сухарев предложил Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля за полярным кругом тюрьму для террористов. Об этом говорится в письме на имя главы ведомства Аркадия Гостева, с документом ознакомилось РИА Новости.
«Учитывая, что у террористов нет национальности и вероисповедания, считаю, что их изоляция поможет избежать распространения идей экстремистской направленности среди других заключенных. Тюрьму с особыми условиями содержания можно создать на архипелаге Шпицберген или Новая Земля», — написал Сухарев.
16 августа Басманный районный суд Москвы оставил под стражей исполнителей теракта в «Крокусе» до 22 ноября. Речь идет о Далерджоне Мирзоеве, Саидакраме Рачабализоде, Шамсидине Фаридуни и Мухаммадсобире Файзове (все четверо внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга).