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17:10, 3 сентября 2024Бывший СССР

В Грузии прокомментировали требования экс-чиновника Госдепа ввести новые санкции

Спикер «Грузинской мечты» Мдинарадзе: Тбилиси не допустит внешнего вмешательства
Мамука Мдинарадзе

Мамука Мдинарадзе. Фото: Сахелигвари / Wikimedia

Тбилиси не допустит внешнего вмешательства во внутренние дела Грузии. Требования экс-чиновника Госдепа США Дэвида Кремера ввести санкции против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили прокомментировал спикер объединения Мамука Мдинарадзе, сообщает «Взгляд».

«Грузия больше никогда не допустит, чтобы здесь принимались решения путем внешнего вмешательства. Решения в Грузии будут принимать исключительно ее народ и избранное им правительство», — заявил официальный представитель правящей партии.

Кремер прибыл в Тбилиси для участия в форуме грузинской оппозиции. Экс-чиновник призвал Брюссель и Вашингтон ввести новые санкции против Иванишвили за подталкивание республики к «отступлению от западных ценностей».

Ранее Иванишвили пообещал после парламентских выборов отдать под суд многих представителей грузинской оппозиции. По его словам, в политике должно навсегда прекратиться участие радикалов.

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      Глеб Палехов
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