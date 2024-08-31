Основатель правящей партии Грузии пообещал отдать оппозицию под суд после выборов

Основатель правящей партии Грузии Иванишвили пообещал судить оппозицию

Почетный председатель и основатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили пообещал отдать под суд оппозицию после парламентских выборов за события в августе 2008 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Имеди».

По его словам, в грузинской политике должно навсегда прекратиться участие радикалов. «И не только прекратиться — должен встать вопрос осуждения режима за самое тяжелое преступление, которое они совершили в августе 2008 года, жертвами чего стали наши сограждане и в результате чего мы потеряли наши два исторических региона», — подчеркнул Иванишвили.

Ранее в августе в Грузии назначили дату парламентских выборов. Президент страны Саломе Зурабишвили объявила, что парламентские выборы в стране пройдут 26 октября.