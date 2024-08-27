В Грузии назначили дату парламентских выборов

Президент Грузии Зурабишвили: парламентские выборы в стране пройдут 26 октября

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Официальную дату их проведения объявила президент страны Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

«В первую очередь хочу подписать указ о назначении парламентских выборов на 26 октября», — заявила глава государства.

В соответствии с конституцией Грузии, парламентские выборы в стране назначаются на последнюю субботу октября. В этом году они впервые пройдут по системе электронного голосования.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил превращение парламента республики в однопартийный. По его словам, это может произойти в результате аннулирования мандатов оппозиционных депутатов.