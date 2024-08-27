Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:18, 27 августа 2024Бывший СССР

В Грузии назначили дату парламентских выборов

Президент Грузии Зурабишвили: парламентские выборы в стране пройдут 26 октября

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Парламентские выборы в Грузии пройдут 26 октября. Официальную дату их проведения объявила президент страны Саломе Зурабишвили, передает РИА Новости.

«В первую очередь хочу подписать указ о назначении парламентских выборов на 26 октября», — заявила глава государства.

В соответствии с конституцией Грузии, парламентские выборы в стране назначаются на последнюю субботу октября. В этом году они впервые пройдут по системе электронного голосования.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе допустил превращение парламента республики в однопартийный. По его словам, это может произойти в результате аннулирования мандатов оппозиционных депутатов.

Что думаешь? Оцени!

      Трасса | Официальный трейлер

      Okko

      Екатерина Грищенко
      Обсудить
      Последние новости

      Сырский рассказал о замысле операции в Курской области

      Сын Макаревича сыграл в российском фильме про проблему отцов и детей

      Японский лунный модуль SLIM завершил работу

      В ДНР рассказали о возможности взять формирования ВСУ в котел

      Российский хакер похитил у банков почти 170 миллионов рублей и был осужден

      Москвичам пообещали рекордно жаркое 1 сентября

      Врач предупредил о вызывающих мигрень продуктах

      Во Франции оценили возможность помощи России Дурову

      В «Росатоме» договорились с МАГАТЭ о немедленной реакции на агрессию против АЭС

      Верховный лидер Ирана назвал Дурова несчастным молодым человеком

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше