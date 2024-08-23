Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:33, 23 августа 2024Бывший СССР

В Грузии допустили превращение парламента в однопартийный

Кобахидзе: парламент Грузии может стать однопартийным

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Парламент Грузии может стать однопартийным после аннулирования мандатов депутатов от оппозиционной партии «Единое национальное движение» экс-президента республики Михаила Саакашвили. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Сегодня парламент Молдовы практически однопартийный, однако об этом никто не говорит. Ничего не происходит. Парламент Молдовы практически однопартийный, однако все его приветствуют. То же самое произойдет и в Грузии», — сказал он.

Глава правительства республики также допустил, что по итогам выборов, которые пройдут 26 октября, в парламент Грузии попадут лишь две партии — правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и «Единое национальное движение».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии планируют запретить партию «Единое национальное движение» и другие оппозиционные объединения. По его словам, они являются единой криминальной политической силой, которая обязательно должна быть осуждена.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      Захватившие колонию под Волгоградом выдвинули требования

      Дженнифер Лопес подала заявление на смену фамилии из-за развода с Беном Аффлеком

      Раскрыты детали о захваченной заключенными российской колонии

      После захвата колонии ФСИН России направила сотрудников в Волгоградскую область

      Минобороны отчиталось о поиске диверсантов ВСУ в курских лесах

      Лидер «Руки вверх!» задолжал за коммуналку

      Стали известны условия проживания выехавших из-под обстрелов в Курской области россиян

      Минобороны отчиталось об уничтожении сотен солдат ВСУ за сутки боев в Курской области

      Раскрыты потери ВСУ за все время ведения боев в Курской области

      Минобороны отчиталось о ситуации в Курской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше