В Грузии допустили превращение парламента в однопартийный

Кобахидзе: парламент Грузии может стать однопартийным

Парламент Грузии может стать однопартийным после аннулирования мандатов депутатов от оппозиционной партии «Единое национальное движение» экс-президента республики Михаила Саакашвили. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, передает ТАСС.

«Сегодня парламент Молдовы практически однопартийный, однако об этом никто не говорит. Ничего не происходит. Парламент Молдовы практически однопартийный, однако все его приветствуют. То же самое произойдет и в Грузии», — сказал он.

Глава правительства республики также допустил, что по итогам выборов, которые пройдут 26 октября, в парламент Грузии попадут лишь две партии — правящая «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» и «Единое национальное движение».

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти Грузии планируют запретить партию «Единое национальное движение» и другие оппозиционные объединения. По его словам, они являются единой криминальной политической силой, которая обязательно должна быть осуждена.