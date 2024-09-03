В ходе конфликта со стрельбой в Подмосковье пострадал мужчина

СК возбудил дело о покушении на убийство после конфликта со стрельбой в Химках

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженцев Кавказа после конфликта со стрельбой в Химках. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным ведомства, дело по части 3 статьи 30 и статье 105 («Покушение на расправу») УК РФ было заведено по информации СМИ. Из сведений и видеоролика, размещенных в сети, следует, что инцидент произошел 2 сентября. Житель Подмосковья сделал замечание о громко играющей музыке группе лиц, после чего один из них достал оружие и несколько раз выстрелил в оппонента.

Как уточнили «Ленте.ру» в подмосковном УМВД, все произошло у одного из домов на улице Некрасова. Предположительно, оружие, из которого были произведены выстрелы, было травматическим.

Потерпевший 1984 года рождения был доставлен в медицинское учреждение с телесными повреждениями. Злоумышленника сейчас ищут.

Ранее неизвестный устроил стрельбу во дворе многоквартирного дома в Иркутске и попал на видео.