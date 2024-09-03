В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

ДТЭК Украины ввел экстренные отключения света в Киеве и Киевской области

Из-за сложной ситуации в энергосистеме государственная компания «Укрэнерго» ввела экстренные отключения света в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба частной энергокомпании ДТЭК.

«Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики [регулярной подачи электричества] не действуют», — говорится в публикации.

Отмечается, что экстренные службы продолжают работу над восстановлением работоспособности энергетической системы Украины.

Ранее журнал Forbes назвал причины отставки бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. По информации журналистов, чиновник был уволен за ненадлежащую работу по защите энергетических объектов страны от ракетных атак.