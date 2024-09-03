Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:26, 3 сентября 2024Бывший СССР

В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

ДТЭК Украины ввел экстренные отключения света в Киеве и Киевской области

Фото: Thomas Peter / Reuters

Из-за сложной ситуации в энергосистеме государственная компания «Укрэнерго» ввела экстренные отключения света в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях. Об этом в Telegram сообщает пресс-служба частной энергокомпании ДТЭК.

«Соответствующее распоряжение дает "Укрэнерго" из-за сложной ситуации в энергосистеме. Обращаем внимание, что во время экстренных отключений графики [регулярной подачи электричества] не действуют», — говорится в публикации.

Отмечается, что экстренные службы продолжают работу над восстановлением работоспособности энергетической системы Украины.

Ранее журнал Forbes назвал причины отставки бывшего главы Укрэнерго Владимира Кудрицкого. По информации журналистов, чиновник был уволен за ненадлежащую работу по защите энергетических объектов страны от ракетных атак.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      «Больницы переполнены ранеными». Что говорят на Украине после российского удара по учебному центру ВСУ

      В США предрекли списание «Петра Великого»

      Новый фильм Альмодовара сорвал 18-минутные овации в Венеции

      В России появится школьная олимпиада по труду

      Врач объяснила правила лечения анемии

      В Киевской и Днепропетровской областях ввели экстренные отключения света

      Напавшего на российских полицейских отдали под суд

      Экс-главу Volkswagen обвинили в мошенничестве

      Глава МАГАТЭ Гросси встретился с президентом Украины перед поездкой на ЗАЭС

      «Локомотив» победил магнитогорский «Металлург» и выиграл Кубок Открытия КХЛ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше