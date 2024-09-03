В ЛНР на украинском взрывном устройстве подорвался сотрудник МВД

В Луганской народной республике (ЛНР) подорвался на украинском взрывном устройстве сотрудник ОМВД России «Сватовский» Евгений Усенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.
Капитан полиции, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних, находился при исполнении своих служебных обязанностей.
Руководство и личный состав МВД ЛНР выражают соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Евгения Усенко. У него остались супруга и родители.
Ранее сообщалось, что в ЛНР сотрудники Росгвардии, МВД и ФСБ задержали 34 пособника Вооруженных сил Украины.