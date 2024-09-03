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09:29, 3 сентября 2024Силовые структуры

В ЛНР на украинском взрывном устройстве подорвался сотрудник МВД

Сотрудник МВД ЛНР Усенко погиб при подрыве украинского взрывного устройства

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Луганской народной республике (ЛНР) подорвался на украинском взрывном устройстве сотрудник ОМВД России «Сватовский» Евгений Усенко. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Капитан полиции, временно исполняющий обязанности заместителя начальника отдела участковых уполномоченных и подразделения по делам несовершеннолетних, находился при исполнении своих служебных обязанностей.

Руководство и личный состав МВД ЛНР выражают соболезнования родным, близким, друзьям и сослуживцам Евгения Усенко. У него остались супруга и родители.

Ранее сообщалось, что в ЛНР сотрудники Росгвардии, МВД и ФСБ задержали 34 пособника Вооруженных сил Украины.

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      Любовь Ширижик
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